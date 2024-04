Tuntud Soome köögitarvikute tootja koondab töötajaid

Hämeelinnas ja Billnäsis asuvatest tehastest on plaanis koondada kokku 37 töötajat. Billnäsis asuv tehas on plaanis täielikult sulgeda. Fiskars Group on selleks juba alustanud läbirääkismisi töötajaid esindavate ametiühingutega, kirjutab Soome rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal.