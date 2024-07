Bideni tagasiastumine kõigutab turge, aktsiad ja naftahinnad reageerivad segaselt

Dollari väärtus langes konkurentvaluutade suhtes 0,1%, kuld samuti 0,1%, samas kui bitcoin tõusis 0,8%. Koopman märgib, et see viitab investorite jätkuvale ettevaatlikkusele ja asjaolule, et need, kes on hiljuti panustanud Trumpi võidule, ei soovi veel oma positsioone ümber korraldada. «Järgmise paari nädala jooksul on poliitilisest küljest rohkem müra kui signaali,» ütles Ray Attrill, National Australia Bank'i globaalne välisvaluutastrateegia kaasjuht.