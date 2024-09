SEB selgitab, mis Eesti majandust turgutaks

«Kui vaadata lehepealkirjasid ja arvamusküsitlusi, näib majanduse osas valitsev pessimism aina süvenevat. Omaette küsimus on muidugi, kas suurimat probleemi tajutakse just majandusolukorras või peitub arvajate mure pigem Eesti poliitikas ja ühiskonnas laiemalt toimuvas. Nimelt ei kipu uudised maksutõusudest tavaliselt rahvas just rõõmuhõiskeid esile kutsuma,» tõdes Nestor pressiteates.

Realistlikuma pildi majandusolukorrast maalivad analüütiku sõnul aga erinevad statistilised näitajad. «Nende pühaks graaliks on majanduskasv, mis viimastel kvartalitel on küll hoopis majanduslangust markeerinud. Pääsu polnud Eestil sellest ka teises kvartalis, mil see viimaste andmete põhjal vähenes mullusega võrreldes protsendi jagu. Paadunud optimistid said end samas lohutada tõigaga, et tegemist oli väikseima kukkumisega viimase kahe aasta jooksul. Samuti jäi tööpäevade arvu ja hooajaliste teguritega korrigeeritud sisemajanduse koguprodukti (SKP) esimese kvartaliga samale tasemele – viimati läks meil nii «hästi» 2022. aasta alguses,» märkis Nestor.