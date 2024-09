Majandusarvamus: siit saab sadu miljoneid kokku hoida – ja kohe!

Oleme väike riik ja me ei pea ehk tegema kõike seda, mida teised. Ehk on majanduskasv ja pikalt peale pritsinud eurorahad valitsejad-ametnikud ära rikkunud ja bürokraatia vohama lasknud. Kärpejuttu on veeretatud juba mitu aastat, majanduslangus on ka mitu aastat kestnud. Püksirihma pingutamine päädib tihtilugu päris-töötegijate lahtilaskmise ja juhtide ohjeldamatu indekseeritud palgatõusuga. Mõnikord on suur raha suureks nuhtluseks: nii nagu investeerimismaailmast tuuakse hoiatavaid näiteid, kuidas lotovõitjad suurest õnnest lolliks lähevad, luksusautosid ostavad ja paari aasta pärast taas pankrotis on, tasuks meilgi mõelda, kas Eesti riigisektoril pole mitte peal suur lotovõitja-sündroom – sest suurt kärpeülesannet alustas valitsus hoopis tuliuue ministeeriumi loomisega.