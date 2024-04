Suurem tulumaksukulu lõi SEB Eesti kasumi uppi

«2024. aasta esimest kvartalit iseloomustas teatav stabiliseerumine – on esimesi märke, et majanduslanguse põhi on läbitud ja võib eeldada majanduse järkjärgulist elavnemist. Oodatud euribori langus on küll edasi lükkunud, kuid tänu sellele teenivad SEB kliendid hoiustelt endiselt kõrget intressi. Selle aasta esimese kolme kuuga teenisid SEB kliendid tähtajalistelt hoiustelt 26,3 miljonit eurot, samas kui 2023. aasta esimeses kvartalis oli see summa 5,8 miljonit,» kommenteeris tulemusi SEB panga juhatuse esimees Allan Parik.