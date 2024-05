Uus töö- ja puhkeaja seadus on võtnud töögraafikult paindlikkuse

Nimelt tegi Euroopa Kohus mullu otsuse, mis muutis sellest aastast ka Eestis kehtivaid töö- ning puhkeaja arvestuse reegleid nii, et igapäevane puhkeaeg ei ole osa iganädalasest puhkeajast, vaid peab eelnema iganädalasele puhkeajale. Muutunud reeglid on aga võtnud paindlikkuse graafiku alusel töötavatele inimestele töögraafikuid koostada, kirjutavad pöördumistes MKM-ile nii kaupmeeste liit kui ka hotellide ja restoranide liit.

«Seni on loetud töö- ja puhkeaja nõuded täidetuks, kui graafikuga töötav töötaja saab kord nädala jooksul 36-tunnise iganädalase puhkeaja ilma, et sellele eelneks igapäevane puhkeaeg ehk siis 11 tundi. Ja nüüd peab töötaja saama vähemalt kord nädalas puhata 36+11 tundi ehk kokku 47 tundi ehk sisuliselt kaks päeva järjest,» selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) töösuhete ja töökeskkonna osakonna nõunik Maria-Helena Rahumets.

30. novembril 2023 kirjutas Postimees, et Eesti tööinimesi tabab uuest aastast suur muutus: puhkeaega saab tublisti juurde ja kui aega ei anta, tuleb anda raha lisatasuna. Tööinspektsioon ütleb, et see on juba otsustatud asi, aga ettevõtjate organisatsioonid nõuavad ministrilt, et muudatus läbi ei läheks. Ministeeriumile tuleb asi aga üllatusena.