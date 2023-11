Tööinspektsioon: Eesti graafikuga töötajad saavad alates uuest aastast kõvasti puhkust juurde

Eesti tööinimesi tabab uuest aastast suur muutus: puhkeaega saab tublisti juurde ja kui aega ei anta, tuleb anda raha lisatasuna. Tööinspektsioon ütleb, et see on juba otsustatud asi, aga ettevõtjate organisatsioonid nõuavad ministrilt, et muudatus läbi ei läheks. Ministeeriumile tuleb asi aga üllatusena.