Mertsina: töötleva tööstuse tootmismaht on paranemas

Mullu novembrist kuni käesoleva aasta märtsini ehk viie kuu jooksul on töötleva tööstuse tootmismaht kuises võrdluses suurenenud juba neljal kuul. See viitab Mertsina sõnul majandusharu taastumisele. Kuigi töötleva tööstuse osakaal Eestis loodud kogulisandväärtusest on 14 protsenti, on sellel majandusharul oluliselt suurem mõju majandusele. «Peale tootmise avaldub see ka (all)hangete, jaotuse, müügi ja hoolduse kaudu. Töötlev tööstus on peamine kaupu eksportiv majandusharu, kuid koos tootmismahu kasvuga suureneb ka vajadus tootmissisendite impordiks,» märkis Merstina.