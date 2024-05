Eamets: Eesti ettevõtted peaksid suunama pilgu Läti ja Leedu poole

Kui vaadata mahuindeksit, millega püütakse hinnata tööstuse reaalsete näitajate muutust, siis Eametsa sõnul mahuindeks kasvas natuke võrreldes eelmise kuuga. «Kui veebruaris oli mahuindeks 85, siis märtsis 85,7. Need numbrid näitavad trendi ehk siis sesoonsed kõikumised on maha arvatud. Võrdlus käib 2021. aastaga, mis on võrdsustatud 100-ga. Seega toodame täna 15% vähem kui 3 aastat tagasi ja kui jätta vahele koroonakriisist tulnud kukkumine, siis on meie tööstustoodangu maht sama suur kui oli oktoobris 2018 ehk siis rohkem kui 5 aastat tagasi,» märkis Eamets.