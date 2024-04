Konjunktuuriinsituudi juht: meil pole majanduskriis, vaid poliitikute tekitatud kriis

Eesti Konjunktuuriinstituudi konjunktuurikell defineerib ära kriisi ja näitab, et kriisid on olnud erinevad. «2009. aasta kriisi mõjud olid väga karmid. COVIDist tingitud kriis taastus kiiresti – niipea, kui piirangud tühistati, läks kõik endistviisi edasi - võiks öelda, et isegi paremini. Tänases kriisis on ekspertide arvates olukord paranemas, aga oluline on mõista, et majandusolukorra paranemine ei tähenda majanduse kasvu. Ilmselt on see vaid majanduse halvenemise pidurdumine,» ütles Raudsepp.