Kinnisvaraanalüütik: üüriturgu raputab äpimajanduse murrang

Kõige esimene muutus on Vähi sõnul tegelikult juba ära olnud. «Kui veel kümme aastat tagasi oli tavaline, et näiteks igasuvisest Pärnu suvekorterite turust ning sellega kaasnenud hooajalisest hinnatõusust rääkisid maaklerid, sest üüritegevus käiski nende kaudu, siis nüüdseks on see kolinud Airbnb-sse ning kortereid annavad lühikeseks ajaks üürile omanikud ise,» kirjutas Vähi.

«Sotsiaalmeedia üha laiema kasutuselevõtu tulemuseks on juba aastaid populaarsed olnud spetsiaalsed üürigrupid, aga ka piirkondlikud elanike grupid, kus paljud omanikud annavad ise kortereid üürile, sest kliendid tulevad ruttu ja nõudlus on suur,» märkis Vähi ja lisas, et nii on see väga tugevalt levinud näiteks Tallinna lähedal Peetris, Sakus ja teistes nii-öelda kuldse ringi valdades. «Siin on kaks tegurit: esiteks, neil omanikel on aega sellega tegeleda ning teiseks, üürikorter ilma maakleritasuta on konkurentsieelis.»