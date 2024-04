Maakler selgitab, kuidas tõsta üürihinda, et nii omanik kui üürnik rahul oleks

Enne üürihinna muutmist on oluline teha põhjalik turu-uuring, et mõista piirkonna üürituru dünaamikat. Võrrelge oma kinnisvara üürihinda sarnaste pakkumistega samas piirkonnas.

Kui teil on pikaajalised ja usaldusväärsed üürnikud, võib olla mõistlik mitte tõsta üürihinda liiga järsult, et säilitada üürnike rahulolu ja pikemaajaline üürisuhe.

Üürihinna tõstmine võib olla maakleri sõnul keeruline protsess, kuid õige lähenemisviisi korral aitab see suurendada kinnisvarainvesteeringu tulusust. «Oluline on meeles pidada, et üürihinna tõstmine peaks olema tasakaalustatud otsus, mis arvestab nii kinnisvaraomaniku kui ka üürnike huve ja rahulolu. Õige lähenemisviisi korral võib see aidata tagada pikaajalise ja vastastikku kasuliku suhte osapoolte vahel.»