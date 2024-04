Üks euro sulle, üks euro mulle: riigi sihtasutuse rahvas veeretab miljoneid oma taskusse

Selle vastu on valitsuspoliitikud juba mitu korda sõna võtnud. EISA ümbertegemise-juttu on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis veeretatud mitu nädalat. Nüüd on asi kindel, sest Tiit Riisalo ise nõuab asutuse põhjalikku ümbertegemist, kapitaalremonti, mille puhul ei piisa ainult seinte kosmeetilisest ülevõõpamisest. «See ei tohi olla turundusprojekt, mille lõpptulemuseks on uus nimi, laul ja bränd,» ütles Riisalo oma arvamuses. Ebameeldivalt puudutatud oli EISA tegemistest ka rahandusminister Mart Võrklaev, kes valitsuse pressikonverentsil ajakirjaniku küsimusele vastas, et selline palgatase tekitab enesestmõistetavalt küsimusi. Võrklaeva sõnul on kokku lepitud, et ministeeriumite palgafond on külmutatud, kuid samas on luubi alt välja jäänud sihtasutused.