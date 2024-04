Just see äärmiselt haruldane vaktsiini mõju on kümnete perekondade kohtusse esitatud mitme miljoni naelsterlingi mahus hagi keskmes. Kohtusse pöördujad väidavad, et farmaatsiafirma vigane vaktsiin kas sandistas või tappis nende pereliikmeid. Kokku on ühishagis hõlmatud 51 juhtumit, mille kahjutasud on hinnanguliselt kuni 100 miljonit naela. Kohtusse pöördunute advokaatide hinnangul võivad mõne juhtumi puhul makstav kompensatsioon ulatuda 20 miljoni naelani.