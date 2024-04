KODUINTERENTI VÕRDLUS ⟩ Milline koduinternet valida - kaabelühendus või üleõhu?

Telia 20 megabitti/sekundis (Mbit/s) koduinternet, mille kuutasu on 19 eurot, sobib eelkõige e-kirjade, saatmiseks/lugemiseks, surfamiseks, videode ja filmide vaatamiseks. Antud paketi alla- ja üleslaadmimiskiirus on 20 Mbit/s. 100 Mbit/s koduinternet, mida Telia pakub sobib samuti e-kirjade saatmiseks ja lugemiseks, surfamiseks, videode ja filmide vaatamiseks, ent ka kodutöö ja videokõnede tegemiseks. Alla- ja üleslaadimine on 100 Mbit/s. Antud koduinternet maksab 27,45 eurot/kuu.

Sarnaste tegevuste jaoks pakub Telia ka pisut suuremat alla- ja üleslaadimiskiirusega koduinterneti, milleks on 300 Mbit/s. Lisaks eelnevale sobib see kiirus vabalt ka mängimiseks. Paketi kuutasu on 35,58 eurot. Kui oled suurem interneti kasutaja ja koduinterneti kasutab rohkem kui üks inimene on Telial olemas ka 1000 Mbit/s koduinternet. Antud interneti puhul on alla- ja üleslaadimine 1000 Mbit/s ning kuutasuks pisut üle 73 euro.