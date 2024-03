Kaubandus-tööstuskoda põrmustab valitsuse ametnike puhkuse pikendamise plaani: kõikidel olgu võrdselt 28 päeva puhkust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas plaanitavat muudatust kommenteerides, et oma soovidega tuleb alati olla ettevaatlik: «Eelmisel aastal kohtusime rahandusministeeriumi esindajatega ning käisime välja mõtte, et kokkuhoiukohaks riigiaparaadis saaks kasutada ka senist ametnike 35 päeva puhkusekorraldust, muutes selle tavapärase 28 päeva peale. Saime koheselt ka tagasisidet, et sellist ettepanekut pole varem arutatud, kuid lubati seda nüüd teha. Praeguseks oleme jõudnud aga niikaugele, et on tekkinud eelnõu, millega soovitakse tõsta kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuste päevade arvu 35 peale.» Palts lisas, et ettevõtjatel ning riigil on kokkuhoiust ning efektiivsusest jätkuvalt täiesti erinevad arusaamad.

Eelnõu näeb ette, et edaspidi on lisaks ametnikele ka riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuse kestus 35 kalendripäeva. Seni on nende töötajate minimaalne põhipuhkus olnud 28 päeva, kuid igal asutusel on olnud õigus pakkuda töötajatele ka pikemat põhipuhkust, näiteks 35 päeva või midagi muud, mis kokku lepitakse. Koja ettepanek oli algselt ja on ka nüüd, et nii ametnike kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuse kestus peaks olema sarnaselt erasektori töötajatele 28 kalendripäeva. Mõlemal juhul on alati võimalik organisatsiooni juhil otsustada, et puhkust pikendatakse, kui on olemas põhjused ja vajadus.