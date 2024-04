Minister Tiit Riisalo Araabia Ühendemiraatides: tulevane otselend on hea võimalus suhetele uue käigu andmiseks

«Juba 12. oktoobrist alustavad FlyDubai otselennud Eesti ja Dubai vahel. See on hea võimalus Eesti ja Araabia ühendemiraatide suhetele uue käigu andmiseks, sest otseliin võimaldab ka meie digilahenduste ja tehnoloogia ettevõtetel jõuda lihtsamini ka sealsele turule. Täiendavalt on siin abiks ka ärinõukogu, kes aitab vahendada kontakte,» sõnas minister Riisalo.