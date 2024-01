Delaware'i kohtunik otsustas, et hagejal ehk Tesla aktsionäril nimega Richard Tornetta on õigus nõuda tühistamist, kiites heaks Muski 2018. aasta hüvituslepingu kehtetuks tunnistamise.

Kohtunik Kathaleen McCormick lisas, et pooled peavad nüüd nõu pidama ja seejärel esitama ühise kirja, milles määratakse kindlaks kõik küsimused, sealhulgas tasud, mida tuleb käsitleda, et viia see asi kohtuprotsessi tasandil lõpule.