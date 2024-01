Michal: Nordica müük otsustatakse kahe nädala pärast

Kliimaminister Kristen Michal ütles täna riigikogus, et Eesti lennufirma Nordica ostupakkumisi oodatakse 26. jaanuariks. Tegu oleks Michali sõnul mittesiduvate pakkumistega ja seejärel vaadatakse edasi, mis firmast saab.

Veel tuleb oodata Nordica lõppraportit. Kuna läinud suvel sai selgeks, et rahvuslik lennufirma on aastate jooksul kümnete miljonite eurode väärtuses maksuraha põletamisest hoolimata põhja kõrbenud, käskis kliimaministeerium valmistada analüüsi, mis ja miks juhtus. Vaheraport tuli detsembrikuus, lõppraportit lubas Michal veebruari teiseks nädalaks. Selle lubas ta avalikustada mööndusega, et ärisaladusi puudutavad osad oleks salastatud.