Uusarendus on ilusam ja säästlikum ja pealegi ei pea seal suurt remondifondi maksma. Selle mõttega vahetas Eesti paar äsja lõppenud aastal oma 1960ndate paneelelamu korteri 2023. aastal valminud korteri vastu. Üllatus tabas neid aga sügiskuudel – oodatud kokkuhoiu asemel said nad hoopis rohkem maksta.

Novembrikuu arveks kujunes neil 64,9 m² suuruses korteris 226,5 eurot. See tundus neile kallim kui vanas korteris ja nad küsisid huvi pärast välja novembrikuu arve vana 65-ruutmeetrise korteri uuelt elanikult. Selgus, et too pidi maksma 137,4 eurot pluss ligi 40 eurot elektri eest, kokku 177,4 eurot.