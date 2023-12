TOP20 ⟩ Investorite lemmiklood: Maxima üllatus, Eesti Panga hiidkahjum ja Tallinki koondamine

Maailma suurima väljaspool Hiinat tegutseva alumiiniumitootja Rusal asutaja, miljardär Oleg Deripaska ütles, et Venemaa võib juba tuleval aastal avastada, et raha on otsas ning sanktsioonide mõju leevendamiseks tuleb hakata investeeringuid lunima «sõbralikest» riikidest. «Juba järgmisel aastal pole raha,» ütles Deripaska Kasnojarski majandusfoorumil esinedes. «Meil on vaja välisinvestoreid.» Deripaska lausus, et Venemaal on juba praegu rahaga kitsas ja see on hakanud mõjuma.