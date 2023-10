Bigbank tõstis tähtajaliste hoiuste intressi konkurentidest kõrgemale

Coopi, Swedbanki, SEB ja LHV 12-kuulise tähtajalise hoiuse intress on 0,1 protsenti madalam ehk 4,5.

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on Eesti inimeste kontodel endiselt üle kaheksa miljardi euro, millelt nad sisuliselt midagi ei teeni. «Kuigi tähtajaliste hoiuste maht on aastaga kasvanud, seisab ligi kolm neljandikku inimeste rahast endiselt tulutult,» viitas Jonna Pechter Eesti Panga avaldatud andmetele ja lisas: «Raha hind püsib kõrge ja nii tuleb oma raha hoiustamise eest inimestele ka õiglast tasu pakkuda.»

Pechter kinnitas, et 4,6 protsendi suurust aastaintressi pakub Bigbank kõigi pankade klientidele. «Kui kodupank neid ei kõneta ja piisavalt head pakkumist ei tee, siis on siin väiksemate turuosaliste võimalus teha parim pakkumine,» selgitas Pechter, kelle sõnul on Bigbank juba teist aastat tähtajaliste hoiuste osas Eesti pangaturu suunanäitaja.

«Tundub, et paljudel inimestel on endiselt sisemine tõrge panna oma raha veidigi pikemaks ajaks hoiusena panka ja paraku nad täna sellega kaotavad. Pankade ülesanne on siin inimesi julgustada ja selgitada ka seda, et pangahoiusel oleval rahal on nii-öelda riigi garantii,» rääkis Pechter, viidates tagatisfondile, mis garanteerib inimesele kuni 100 000 euro suuruses mahus tema pangahoiuse ja kogunenud intresside hüvitamise täies ulatuses.