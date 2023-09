Tiit Riisalo: jätkates sama tööriistakastiga, me majanduses kvaliteedihüpet ei saavuta

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juht Katre Savi nentis, et valminud dokument on üldsõnalisem, kui ilmselt kõik osalised tahaksid, kuid see on esimene ja väga oluline peatükk tööstusteemalise diskussiooni avamiseks valitsuses. Tema sõnul on tööstus jätkuvalt Eesti majanduse selgroog ning selleks, et kasvaks Eesti tööstuse tootlikkus ja lisandväärtus ning tööstuse kasv ja areng oleks kestlik, on vaja ühiseid jõupingutusi.