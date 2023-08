Investorid teenisid hästi Ukraina valitsuse võlakirjadega

Ukraina valitsuse võlakirjad on järsult kallinenud, kuna investorid on aina optimistlikumad selle suhtes, kui palju nad võiksid saada kunagi võlgade restruktureerimise järel sõdivalt riigilt raha kätte.

Kuid juuni algusest on võlakirjad kallinenud enam kui 50 protsenti, millega on tänavu üleilmsel võlakirjade turul Ukraina parima tootlusega paberite seas. Põhjuseks on pidev välisabi saatmine Ukrainale, mis on kasvatanud valuutareserve. Lisaks on Ukraina majanduse väljavaated muutunud kohutavatest vähem hirmutavateks, kirjutab FT.