Itaalia politsei avastas rannakuurortides arvukalt puudusi

Lisaks sellele teatati, et mõned ettevõtted kasutasid oma rajatisi öösel nn vabaõhudiskodena. Näiteks oli ühes kuurortis ebaseaduslikult korraldatud pidusid, kus osales 500 inimest.

Itaalias on nn suplusasutused (stabilimenti balneari kohalikus keeles) reeglina rannas paiknevad kindlad alad ja lõigud, kus saab rentida lamamistooli koos päikesevarjuga. Sageli pakuvad need suplusasutused ka toitlustust ning samuti on olemas dušid, tualetid ja riietusruumid. Tasulisi suplusasutusi peetakse Itaalia rannakultuuri sümboliks.