Pole paha: Eesti maksulaekumine kasvab mühinal

Alkoholiaktsiisi tasumine võrreldes eelmise aastaga küll suurenes, kuid kasvu tagas analüütiku selgitusel võla vähenemine. Deklareerimine on endiselt languses ning seda kõikides alkoholiliikides, kusjuures koguste vähenemise taga on eelkõige eestimaalaste enda tarbimise langus, sest turistide oste peegeldav sadama piirkonna aktsiivsus ja laevareisijate arv on aasta esimese nelja kuuga olulises kasvus.

«Kütuseaktsiisi tasumise viis aprillis kasvule mootorikütuste deklareerimise suurenemine. Sarnase dünaamikaga olid ka mootorikütuste müügid. Müügihindade langus on kindlasti viimastel kuudel hoogustanud tarbimist, kuid aprilli kasv tuleb peamiselt eelmise aasta madalamast võrdlustasemest. Transpordisektoris, kui peamine diislikütuse tarbija, on kindlustunne endiselt madal ning tellimuste langus väljendub kaubamahtudes,» nentis analüütik.

Laos märkis, et kõigi alternatiivsete tubakatoodete kasvud on olnud peale turule tulekut mitmekordsed, ning on näha, kuidas nende populaarsus endiselt veel kasvab, kuigi kasvutempod aeglustuvad. Viimase kuue aastaga on alternatiivsete tubakatoodete osakaal kogu tubakaaktsiisi laekumisest suurenenud 0,6 protsendilt 7,2 protsendini.

2023. aasta algusest taastus ka tubakavedelike aktsiisi tasumise kohustus. Tubakavedelikelt ei tasutud aktsiisi 2021. aasta aprillist kuni 2022. aasta detsembrini ehk paus oli 21 kuud. «Toonane otsus oli tingitud piirikaubandusest Lätiga, põhjuseks aktsiisimäärade erinevus. Sellest aastast on Lätis tubakavedelikel sama aktsiisimäär, mis Eestis ehk 0,2 eurot 1 milliliitri kohta ning Leedus on vastav määr 0,19 eurot 1 milliliitri kohta ehk piirikaubandus aktsiisimäära erinevusest pole enam ajendiks,» tõi Laos välja.