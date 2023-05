Eesti firma sai kätte suure osa Soome gaasiturust

Soomes neli aastat tagasi tegevust alustanud Eesti Gaas on kasvatanud oma turuosa Soome gaasiturul ligi 40 protsendini, teatas firma.

«LNG otsetarned Ameerika Ühendriikidest ja Norrast ning tihe koostöö Klaipeda ja Inkoo terminalidega on toonud meile usaldust ja kliente – saame ise tarneid kontrollida ja hinda kliendile soodsamaks,» kommenteeris Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

«Soome tööstus on gaasi peal, võrreldes Eestiga on neil tööstust rohkem ning viimane poolaasta, mil gaasihinnad on alla läinud, näitavad ka Soomes gaasi kasutuse kasvu – vanad kliendid tulevad tagasi ja lisanduvad meie jaoks uued,» lisas Kaasik.