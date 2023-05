Eesti Panga president Madis Müller: hinnatõus pidurdub aasta lõpuks

Rääkides intressimäärade tõusu mõjust Eestis, ütles Müller, et ettevõtted on suuremate intressimaksetega siiani hästi hakkama saanud. «Kuna tarbijate käes oli palju raha, said ettevõtted müügitulu ja kasumit kuni viimase ajani tublisti kasvatada. Inimestel on aidanud toime tulla see, et tööpuudus on püsinud väike. Just töökoha kaotus on majapidamistele suurim risk laenumaksetega toime tulemisel. Samuti on inimesi toetanud pandeemiaaegsed säästud ning pensionisambast välja võetud raha,» osutas ta.

Maksepuhkus on ebapopulaarne

Suuremaid maksevõimeprobleeme Eesti Pank Mülleri sõnul praegu ei näe. «Maksepuhkuse taotlusi on kommertspankade sõnul vähe. Märtsi lõpu seisuga oli üle 60 päeva maksetähtaega ületanud ettevõtete laene vaid 0,3 protsenti, eluasemelaene 0,12 protsenti ja majapidamiste muid laene 1,3 protsenti pankade laenuportfellist. Teisiti öeldes on kodulaenu tagasimaksmine muutunud tõsiseks probleemiks keskmiselt ühele laenuvõtjale 800 hulgast. Samas on tõenäoline, et majandusolukorra halvenemine muudab osa laenuvõtjatest haavatavamaks,» nentis ta.

Eesti Panga president märkis, et Eestis on paljudel majapidamistel ja ettevõtetel ujuva ehk fikseerimata intressimääraga laenud. «Ujuv intress on olnud hea valik ajal, mil intressimäärad langesid või olid tavatult madalad. Nüüd kandub intressimäärade tõus paraku ka kiiremini laenumaksetesse,» tõdes Müller.