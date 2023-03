SEB: majanduslik mõõn andis Eestile suurema hoobi kui naabritele

Nestor ütles BNSile, et viimased SKP numbrid valmistasid selgelt negatiivse üllatuse ning enam kui 4-protsendine SKP langus neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes on ülejäänud regiooniga võrreldes väga suur.

Hinnatõus oli kõrge

«Uuendatud andmete järgi algas majanduslangus Eestis ka seni arvatust varem, juba eelmise aasta teises kvartalis. Eesti inflatsioon oli mullu kõrgeim kogu Euroopa Liidus ja koos intressimäärade tõusuga on see selgelt nõrgestanud majapidamiste võimet jätkata senises mahus tarbimist,» nentis analüütik. «Sarnaselt on suurimaks kujunenud tööstustoodangu langus, mis on seotud Eesti eksportiva tööstuse tiheda seotusega Põhjamaade ehitusturuga,» lisas ta.