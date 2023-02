Majandushoop: Swedbank lõi kokku, kui palju Venemaa sõja tõttu raha kaotab

Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja selgitas, et kõrged energiahinnad täiendasid korralikult Venemaa eelarve tulusid eelmisel aastal – riigieelarve tulud suurenesid 10 protsenti, sealjuures laekus nafta ja gaasi tulusid 28 protsenti rohkem võrreldes aasta varasemaga. «Samas on Venemaa kulud samuti oluliselt tõusnud – tervelt 26 protsenti –, kuna Venemaa suurendas aasta lõpus sõjalisi kulutusi. Sõja otsesed kulutused suurenevad sel aastal 17 protsendini kõikidest kulutustest, kuid oluline osa sõjakuludest on suure tõenäosusega teiste eelarve valdkondade vahel ümber jaotatud, mistõttu on need tegelikkuses veelgi kõrgemad. Venemaa riigirahanduse prioriteet on sõja rahastamine,» selgitas ökonomist pressiteates.