Tema sõnul on juba praegu selge, et me ei tee piisavalt selleks, et täita energiatõhususe direktiiviga võetud kohustusi ei 2030. ega 2035. aastaks. «Ja siis tervitatakse meid trahviga,» ütleb Kiisa.

Kiisa sõnum on lihtne: «Me peaksime kohe täna renoveerima vähemalt kolm korda suuremas mahus kui eile, ja selliselt 20 aastat jutti. Esimeste riigi võetud kohustuslike eesmärkideni on jäänud viis ja pool aastat. Ma pole kuulnud, et keegi ametnikest oleks hinnanud ja avalikkusega jaganud trahvi suurust, mis meid [Euroopa] komisjoni menetluse järel ootab, sest me lihtsalt ei täida võetud kohustust oma hooneid renoveerida. Ja renoveerida on palju, kohe väga palju – ligi 54 miljonit ruutmeetrit.»