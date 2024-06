Nord Pooli sõnul on tehnilistel põhjustel või turuprobleemide tõttu euroopaülene hinnapiirkond ajutiselt lahtiühendatud ehk pakkumispiirkonnad tehti väiksemateks ja homsed hinnad arvutati viivitusega ümber.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer ütles, et elektribörsid on täna teatanud oma veebilehtedel tehnilisest tõrkest, mistõttu süsteemid ei ole suutnud siiani arvutada järgmise päeva hindu Balti ja Põhjamaade piirkonnale.

«Hetkel on teada, et hindade selgitamine veel käib ja põhifookus on sellel. Täpse põhjuse selgitavad börsid hiljem kindlasti välja,» lisas Klemmer.