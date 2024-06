Väikeinvestor: kas Infortari kavandatava ülevõtmispakkumise hind on seaduslik?

Nädal tagasi avaldas AS Infortar, et kavatseb teha vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile ülejäänud Tallink Grupp aktsionäridele hinnaga 0,55 eurot aktsia kohta. Seejuures märkis Infortar, et kuivõrd tegemist on vabatahtliku ülevõtmispakkumisega, ei pea Infortar ülevõtjana aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumise reeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumidest, kirjutab anonüümseks jääda soovinud väikeaktsionär.