Fondijuht Aktiivselt juhitud fondid ei suuda indeksfonde edestada? Suudavad küll!

Investeerimisest rääkides keskendutakse enamasti passiivsele investeerimisele, kuid vähem on juttu sellest, millist tulemust suudavad fondijuhid pakkuda. Hea näide fondist, mille tulemused on paremad, kui Eesti pensioniturul oleval madala riskitasemega indeksfondil ja globaalsetel võlakirja indeksfondidel nii kolme aasta kui ka pikemas perspektiivis, on SEB pensionifond 65+. Lisaks on aktiivselt juhitud pensionifond võrreldes indeksfondiga pakkunud turgude languse korral paremat kaitset.