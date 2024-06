Riigihangete registrist selgub, et riigi kaitseinvesteeringute keskus paneb mängu kümme miljonit eurot, et osta droone, aga mitte meie kaitseväele, vaid Moldovale. RKIKi kommunikatsioonijuht Andri Maimets ütleb, et need 10 miljonit pole seotud Eesti riigieelarve ega kaitseeelarvega, sest see on spetsiaalselt Moldovale mõeldud Euroopa Liidu rahaga - RKIK on valitud hanke korraldajaks.