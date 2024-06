Liviko tegi eelmisel aastal läbi aegade parimad majandustulemused

«Livikole tõid 2023. aastal rekordtulemi ennekõike Läti ja Leedu tütarettevõtete suurepärased panused, aga ka ekspordi ja Liviko esindatavate importtoodete portfelli jätkuvalt kasvav olulisus. Võib kindlalt väita, et rahvusvahelistumine on Liviko tänase edu alus – üle poole oma EBITDA-st teenime me ühel või teisel moel võetuna Eestist väljas,» ütles AS-i Liviko juht Janek Kalvi.