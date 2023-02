EVEA-lt pälvis tänavu «Ettevõtluse Sõber 2022» aunimetuse riigikontroll

«Olen tänulik tunnustuse eest Riigikontrolli tööle. Meie töötajad saavad siit vajaliku tõuke, et edasi minna. Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid. Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama,» ütles riigikontrolör Janar Holm.