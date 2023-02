Venemaa poodides on sõja tõttu tarbimine vähenenud, kuid kaubavalik püsib

Lääneriikidest imporditud toodete hinnad on aga kahekordistunud, mistõttu Venemaa tarbijad ostavad rohkem kodumaist või Hiinast pärit kaupa.

Välisfirmad sageli Venemaalt ei lahku

Soome Panga poolt tehtud uuringust selgus, et peale Ukraina sõja algust on vaid väike osa Venemaal tegutsevatest välisfirmadest seal tegevuse lõpetanud. Kõige rohkem on seda teinud USA ja Soome firmad. Paljud Saksa, Prantsuse ja Itaalia ettevõtted pole Venemaalt lahkunud.