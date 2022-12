Piletilevi Group tegi novembris kõigi aegade piletimüügi rekordi

Ta tõdes, et oma fännid leiab iga üritus üles, sõltumata sellest, kus seda müüakse või kuidas reklaamitakse. «Et aga üritus korralduskulude ja -tulude poolest kasumis oleks ning artisti ja korraldaja pingutus jõuaks suurema hulga inimesteni, on tark kasutada ära kõik võimalused. Nii ongi meil hea meel näha, et järjest enam meie kliente usaldab oma ürituste turundustegevuste planeerimise Piletilevi meeskonnale,» ütles Põldoja.

Tema sõnul on Piletilevis Eestis igal ajahetkel müügis üle 2000 ürituse, mistõttu on Piletilevil kõige laialdasem ja värskeim kliendibaas. «Piletilevi kanalid selekteerivad välja arvestatava osa kõikidest Eesti inimestest, kes on erinevate ürituste huvilised ja külastajad ning valmis ostu sooritamiseks - selle baasi pealt on võimalik teha kõige kuluefektiivsemaid kampaaniaid reaalsete ostjate leidmiseks,» kinnitas Põldoja.