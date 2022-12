Riik toetab taastuvenergia toodangu suurendamist tööstusaladel

«Eesti peab kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminekuks suurendama oluliselt taastuvenergia tootmist. Taastuvenergia tootmisjaamu on väga mõistlik rajada just tööstuste juurde, sest see tagab ettevõtetele vajaliku elektritoodangu ning ühtlasi koormab tootmise paiknemine tarbimiskoha lähedal minimaalselt elektrivõrku,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.