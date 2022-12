IT-ettevõtted värbavad välistöölisi kolmekordse keskmise palgaga

«Võrdluseks, kohaliku info ja side valdkonna töötaja keskmiseks palgaks oli tänavu teises kvartalis veidi üle 3000 euro, Eesti keskmine aga 1693 eurot,» ütles Deeli Kesk- ja Ida-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas pressiteates.

Sellist töötasu saavad Deeli statistika kohaselt tarkvarainsenerid, arendajad, tootedisainerid ja -juhid. Ettevõtte regionaalsete turgude juhi sõnul leitakse puuduolev tööjõud viimasel ajal kõige sagedamini Gruusiast, Hispaaniast, Ukrainast, Inglismaalt ja Türgist.

«Just nendest riikidest on pärit ka täna Eesti ettevõtete ridades töötavad enam kui 1000 Deeli kaudu tööle vormistatud välistöötajat. Gruusias on palju tehnilist taipu, seetõttu on loogiline, et Eesti IT-ettevõtted on leidnud üles sealse tööturu. Hispaania 12-protsendine töötusemäär tähendab aga seda, et seal on tegevuseta palju sellise kvalifikatsiooniga inimesi, keda meie ettevõtted muidu tikutulega peaksid taga ajama,» selgitas Laas.

Kõrge palk ka mujal Baltikumis

Piiritagustele spetsialistidele makstakse hästi aga ka teistes Balti riikides. Näiteks Läti 1362 euro suuruse keskmise palga juures oli ettevõtete poolt välistöötajale makstav keskmine summa novembrikuu seisuga 4134 eurot ning Leedus, kus keskmine palk viimastel andmetel 1780 eurot, 4653 eurot.

Laasi sõnul jätkub IKT ettevõtetes välistöötajate arvu suurenemine, samas on näha, et muidu kiiresti kasvanud palganumbrid on viimasel aastal stabiliseerunud. «Kuigi palgad langusse pöördunud ei ole, on siiski näha, et palgarallile on pidurit tõmmatud. Võrreldes jaanuariga on Deeli platvormi kaudu makstavad palgad kasvanud ainult mõnekümne euro võrra,» tõdes ta.