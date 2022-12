Swedbank: ekspordi langus mõjutab suurt osa Eesti majandusest

Töötleva tööstuse 23 tegevusalast vähenes tootmismaht 18s. Kaugelt kõige suurema negatiivse panuse – üle poole – selle majandusharu langusele andis puidutööstuse 15-protsendiline langus. Puidutööstuse tootmismaht väheneb juba alates maist. Kuna selle majandusharu müügitulu on viiendik kogu töötleva tööstuse müügitulust, on mõju väga suur.

Sõltuvus välisturgudest

Kuna ligi 68 protsenti töötleva tööstuse toodangust eksporditakse, sõltuvad selle majandusharu majandustulemused välisnõudlusest. Välisnõudlus on aga nõrgenemas. Üha rohkemate ettevõtete jaoks on selle aasta teisel poolel muutunud ebapiisav nõudlus peamiseks äritegevust piiravaks teguriks. Neljandas kvartalis on selliste ettevõtete osakaal tööstuses tõusnud 58 protsendini.

Kui jätta välja koroonakriisi aastad, on tööstusettevõtete hinnang oma tootmise väljavaate kohta langenud 2009. aasta tasemele ja tellimuste kohta 2010. aasta tasemele. Nõrgenev välisnõudlus annab tugevama löögi mitte ainult Eesti eksportivale sektorile, vaid majandusele laiemalt. Paljud ettevõtted ei ekspordi ise, vaid on eksportivate ettevõtete tehingupartnerid, pakkudes neile allhanget.

Neljas kvartal on kogu majanduse arvestuses alanud nõrgalt ja see on kahjuks olnud ka ootuspärane. Lisaks tööstuse tootmismahu langusele jätkus oktoobris Swedbanki inflatsiooniga kohandatud kaardimaksete käibe ja jaekaubandusettevõtete müügitulu maht. Samuti süvenes käibemaksu ja aktsiiside laekumise langus püsivhindades. Välisnõudluse kõrval nõrgeneb ka sisenõudlus. Ettevõtetel on üha keerulisem oma kõrgele tõusnud kulusid suunata edasi teistele ettevõtetele ja lõpptarbijatele.