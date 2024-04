Hiigelfondi juht: laisemad eurooplased ei suuda ameeriklastega sammu pidada

Kusjuures Tangeni hinnangul lõhe kahe kontinendi vahel aina suureneb. «Seega on mõistlikum Ühendriikidesse rohkem raha investeerida,» ütles ta Financial Timesile. Kuhu liigub raha, seal majandus kasvab. Ja küll juba maailma suurima rahamasina boss teab, millest räägib. Tangeni juhitava naftafondi maht on paisunud ligi 1,6 triljoni euroni. Tänavu on iga kuu lisandunud ühe norraka kohta 6000 eurot, tänu millele on fondis vara juba ligi 300 000 eurot elaniku kohta.

Edu valem on raha paigutamine USAsse. Tangeni sõnul edestavad ameeriklased oma Euroopa konkurente ka innovatsiooni ja tehnoloogia vallas, mis on viimase kümnendi jooksul toonud kaasa sealsete aktsiate tohutult parema tootluse.

«Vigade ja riskide aktsepteerimise suhtes on mõtteviisi probleem. Kui lähete Ameerikas pankrotti, saate uue võimaluse. Euroopas olete surnud,» selgitas ta ja lisas, et erinevus on ka ambitsioonikuses. «Me ei ole väga ambitsioonikad. Ma peaksin töö- ja eraelu tasakaalust rääkides ettevaatlik olema, aga ameeriklased töötavad lihtsalt rohkem.»