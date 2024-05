Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel on osaliselt ka euroraha toel liitunud riikide sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta tõusnud keskmiselt 49 protsendilt EL-i tasemest 20 aastaga tänaseks üle 77 protsendini.

«Kui need riigid avanesid ja ühinesid ühtse turuga, viisid lisaks ka suured rahvusvahelised ettevõtted neisse oma uusima tehnoloogia ja see parandas tootlikkust dramaatiliselt,» ütles Zuzana Zavarská Viini Rahvusvaheliste Majandusuuringute Instituudist Financial Timesile.