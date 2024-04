Kui LHV saab valida, kas kasvada Eestis või Suurbritannias, siis Coop Pangal on vaid koduturg Eesti. Seetõttu mõjutab ehk kolmas majanduslanguse aasta rohkem Coop Panka. Samas on äri Ühendkuningriigis LHV jaoks ikka veel väga väike.

Coop Pank avaldas tulemused varem kui LHV. Oma tutvustuses teatas pank, et majanduskeskkonnas valitseb vaikelu, kuid selle taustal on Coop Pank siiski ärimahtu kasvatanud ja ootab kasvu. Intressitasemed on langeva trendiga. Midagi uut on kodulaenudes lühiajaliste võlgnevuste kasv, kuid nende tase on madal.