Rohehüpe Taastuvenergia moodustas esimeses kvartalis juba üle poole Eesti elektritoodangust

Selle aasta esimeses kvartalis oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 30 protsenti ehk sama palju kui aasta tagasi. Taastuvelektri osakaal oli elektri kogutoodangust 55 protsenti, võrreldes eelmise aasta 45 protsendiga. Taastuvelektri osakaalu kasv on tingitud päikese- ja tuuleenergiast ning biomassist toodetud elektrienergia kasvust. Lisaks vähenes samal ajal mittetaastuvenergia elektritoodang.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas selle aasta esimese kolme kuu jooksul 54 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti jaanuarist märtsini elektrit 424 gigavatt-tundi, mis on 10 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasv on tingitud asjaolust, et eelmisel aastal esines jaamadel sel perioodil mitmeid seisakuid. Toetuseid maksti nendest kütuseliikidest saadud toodangu eest ligi 7,7 miljonit eurot.