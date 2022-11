Oktoobri jaekaubanduse näitaja oli pigem hea

Nestor kommenteeris BNSile, et tuleb meeles pidada, et 2021. aastal tõstis toonaseid müügimahtusid veel teisest pensionisambast vabanenud säästude kasutamine suuremate ostude tegemiseks.

«Kuigi tarbijakindlus on langenud väga madalale tasemele, siis on selle avaldumine reaalses tarbijakäitumises veel tagasihoidlik. Seda eelkõige põhjusel, et olukord tööturul on veel endiselt hea ja ilma reaalse sissetuleku kaotuseta ei kipu inimesed oma tarbimiskulusid oluliselt vähendama,» selgitas ta.