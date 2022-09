Eesti keelab Venemaalt maagaasi impordi ja ostmise

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et sanktsioon kehtestatakse sarnaselt teiste Balti riikidega välispoliitilise meetmena. «Sanktsiooni eesmärk on survestada Venemaad lõpetama sõjalist agressiooni Ukraina vastu, kuna maagaas on Venemaa jaoks oluline tuluallikas ja seda kasutatakse Euroopa Liidu mõjutamise hoovana,» sõnas Reinsalu ja lisas, et juba 7. aprillil tegi Eesti valitsus põhimõttelise otsuse, et Eesti loobub Vene gaasi kasutamisest.