Nordica pöördus mullu üle miljoni euroga kasumisse

Uute lennukite tarned 2021. aastal kasvasid ligikaudu 40 protsenti võrreldes 2020. aasta tasemega ja 2022. aastal on oodata edasist kasvu. 2021. aasta detsembris koosnes NAG-i lennukipark 15 lennukist.

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2021. aastal oli 314, nendest 191 on lendava personali liikmed ning 123 kontoritöötajat. NAG-i nõukogu on viieliikmeline. Eelmisel aastal kuulusid nõukogusse viis liiget ning ettevõtte juhatusse kaks liiget. Tööjõukulusid oli lendava personali puhul eelmisel aastal kokku 15,1 miljonit eurot, mis on 6,7 miljonit vähem kui 2020. aastal.