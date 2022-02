Tarbijad otsustavad nüüd maailmamajanduse saatuse

24. veebruaril, kui Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist sõda, teatas Venemaa keskpank, et on valmis rubla kurssi üleval hoidma. Foto on tehtud samal päeval Moskvas valuutavahetuspunkti ees. Nagu näha, maksis topsitäis kohvi tol päeval 60 rubla ehk ligi 65 eurosenti. FOTO: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix